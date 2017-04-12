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Fatih’te 2 katlı gecekondu alev alev yandı

Fatih’te 2 katlı boş bir gecekondu henüz bilinmeyen nedenden dolayı alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 2 katlı gece kondu kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, saat 01.30 sıralarında Mevlanakapı Mahallesi Melek Hatun Camii Sokak’ta meydana geldi. Sokak içerisinde bulunan 2 katlı boş gecekondu da henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yanında bulunan 2 gecekonduyada sıçrayan yangın,  kısa sürede tüm gecekonduyu kapladı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevrede ki vatandaşların da ekiplere yardımcı olduğu görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken bir sağlık ekibi de hazır bekletildi. Yangında 2 katlı boş gecekondu kullanılamaz hale gelirken alevlerin sirayet ettiği 2 gecekonduda da hasar meydana geldi. Mahalle sakinlerinin de yangın nedeniyle panik yaşadığı ve sokağa döküldüğü görüldü.
 
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
 

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