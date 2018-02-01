Fatih’te ahşap evde yangın

Yangın 21.30 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi Büyük Kuleli Sokak’ta bulunan ahşap bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden ahşap evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangında mahsur kalan bir kişi vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişi tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.