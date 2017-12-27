Fatih'te apartmanda yangın! 1 kişi hayatını kaybetti
Fatih’te bir apartman dairesinde çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
- İHA
Fatih’te bir apartman dairesinde çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürerken 85 yaşlarındaki bir kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.
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