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Fatih'te bir okul servisinde Avrupa'ya gitmeye çalışan 30 göçmen yakalandı

Fatih'te göçmen kaçakçılığı yapan çete düzenlenen operasyonla çökertildi. Çetenin işlerinde kullandığı okul servis aracında 30 göçmen yakalandı.

  • İHA
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  Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te bir alışveriş merkezi etrafında sırt çantalı olan ve illegal yollardan yurt dışına gitmeyi planlayan şahısların olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, İskenderpaşa Mahallesi'nde şahısların bir okul servisine bindiklerini tespit etti. Araç hareket ettikten bir süre sonra polis ekipleri tarafından durduruldu. Organizatör oldukları öğrenilen Irak uyruklu H.R.O.O (24), I.S.A. (37), Y.M.H.H (29) ve H.T.N. (26) yakalandı. Y.M.H.H. isimli şahsın yapılan üst aramasında 13 adet pasaport ele geçirildi. Okul taşıtında yapılan kontrollerde 26 yetişkin ve 4 çocuk olmak üzere toplam 30 göçmenin olduğu tespit edilirken, göçmenlerin çantalarında yapılan aramalarda 3 adet can yeleği bulundu. 
 
  Şebekenin göçmenleri Türkiye üzerinden Romanya'ya, oradan Avrupa ülkelerine götürmeyi planladığı öğrenildi. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.

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