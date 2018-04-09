Fatih’te çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Yangın, saat 22.30 sıralarında Fatih Şehremini Ayık Fırın sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran dumanları gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiyeye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, çıkan dumanlar nedeniyle binanın üst katlarındaki vatandaşlar mahsur kaldı.

Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yoğun dumandan etkilenen 2 kişi ambulansa bindirilerek oksijen verildi. Yangından kurtarılan ve dumandan etkilendiği belirlenen 6 kişinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Mahsur kalanların kurtarılmasıyla sokak içerisinde kısa süreli yaşanan panik sona ererken, itfaiye ekipleri yangının çıktığı daire duman tahliye çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.