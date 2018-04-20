Fatih'te Hakkari'den gelen öğrencileri taşıyan iki tur otobüsü çarpıştı: 19 yaralı

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı'nın "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Hakkari'den gelen öğrencileri taşıyan Fatih Yurtal yönetimindeki 39 TG 716 plakalı otobüs, Sahil Kennedy Caddesi Çatladıkapı mevkisinde, kırmızı ışıkta aniden duran 34 LZ 24 plakalı diğer tur otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada, otobüslerdeki Hakkarili öğrencilerden 19'u hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bazılarının tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Kaza nedeniyle Bakırköy istikametinde trafik bir süre aksadı.