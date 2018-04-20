Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Fatih'te Hakkari'den gelen öğrencileri taşıyan iki tur otobüsü çarpıştı: 19 yaralı

Hakkari'den gelen öğrencileri taşıyan iki tur otobüsünün karıştığı kazada, 19 çocuk hafif yaralandı.

Haberin
videosu
  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı'nın "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Hakkari'den gelen öğrencileri taşıyan Fatih Yurtal yönetimindeki 39 TG 716 plakalı otobüs, Sahil Kennedy Caddesi Çatladıkapı mevkisinde, kırmızı ışıkta aniden duran 34 LZ 24 plakalı diğer tur otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada, otobüslerdeki Hakkarili öğrencilerden 19'u hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bazılarının tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Kaza nedeniyle Bakırköy istikametinde trafik bir süre aksadı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA