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Fatih'te iş hanında yangın

Fatih'te bir iş hanında tekstil ürünleri satılan dükkanda çıkan yangın hasara neden oldu.

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Alınan bilgiye göre, Mollafenari Mahallesi Küçükyıldız Hanı Sokağı'nda çok sayıda dükkanın bulunduğu bir iş hanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tekstil ürünleri satılan iş yerindeki yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine Fatih, Beyoğlu, Şişli ve Bakırköy itfaiye takımları sevk edildi. Tedbir amacıyla bölgeye 112 Acil Servis görevlileri de gönderildi.

Polis ekipleri ise çevre güvenliğini sağladı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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