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Yenikapı'da silah sesleri: Saldırgan metro istasyonunda etrafa ateş açtı

Fatih'teki Yenikapı Metro İstasyonu'nda başına taşla vurduğu güvenlik görevlisinin silahını alarak etrafa rastgele ateş açıp bir kişiyi yaralayan zanlı, etkisiz hale getirildi.

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Yenikapı Metro İstasyonu'nda ulaşım kartı olmadığı halde metroya binmek isteyen ancak güvenlik görevlileri tarafından istasyonun dışına çıkarılan şüpheli, yol kenarından aldığı taşla güvenlik görevlisi Murat Tuncay'ı başından yaraladı.
 
Yaralı güvenlik görevlisinin silahını alan saldırgan, daha sonra istasyonda etrafa rastgele ateş etmeye başladı.
 
Silah seslerinin duyulmasıyla metro durağında panik yaşanırken o sırada istasyonda bulunan Yılmaz Alkan isimli vatandaş, bacağına isabet eden mermiyle yaralandı.
 
Saldırgan, mermilerin tükenmesinin ardından çevredekiler ve polis tarafından etkisiz hale getirildi.
 
Gözaltına alınan zanlının üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.
 
Olayda yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan güvenlik görevlisi Tuncay ile Alkan'ın durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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