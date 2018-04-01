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Fatih'te su borusu patladı, bazı binaların bodrum ve zemin katlarını su bastı

Fatih'te ana su borusunun patlaması sonucu bazı binaların bodrum ve zemin katlarını su bastı.

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Zeyrek Mahallesi Hattat İzzet Sokak'ta İSKİ'ye ait ana su borusu patladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İSKİ, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İSKİ ekipleri, suyu kesti ancak hattın içindeki suyun akışı yarım saat kadar sürdü. Bu sırada bazı evlerin bodrum ve zemin katlarını su bastı. Suyun kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri binalarda kalan vatandaşları tahliye etti. İSKİ ekiplerinin patlayan hattı tamir çalışmaları devam ediyor.

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