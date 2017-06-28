Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Fatih'te uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

Fatih'te bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 14 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Katip Kasım ve Karagümrük mahallelerinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, sur diplerinde ve bazı metruk binalarda da arama yapıldı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli emniyete götürüldü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD'den Esad’a kimyasal saldırı uyarısı

ABD'den Esad’a kimyasal saldırı uyarısı

II. Abdülhamid'in yüz milyonlarca dolar parası vardı

II. Abdülhamid'in yüz milyonlarca dolar parası vardı

Evde para saklanabilecek yerler

Evde para saklanabilecek yerler

Dünyanın en iyileri belli oldu! Sadece 1 Türk...

Dünyanın en iyileri belli oldu! Sadece 1 Türk...

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA