Fatih'te yangın
Fatih'te ahşap bir binada çıkan yangın kontrol altına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Haci Kadın Mahallesi İmaret Sabunhanesi Sokağı'ndaki 3 katlı tarihi, metruk binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sebebiyle yıkılma tehlikesi geçiren binanın etrafı şerit çekilerek kapatıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.
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