Fatma Benli kimdir kaç yaşında nerelidir AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli hayat hikayesi nasıl? Vatandaşlar bu soruların yanıtlarını sorgulamaya başladı. Fatma Benli biyografisi nedir? Fatma Benli 15 seneyi aşkın bir süre çeşitli kadın ve hukuk derneklerinin yönetim kurullarında görev üstlendi. Harvard Hukuk Fakültesi ile Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi (CEDAW) dahil yurt dışında ve Türkiye'nin yedi bölgesinde insan hakları konulu çok sayıda konuşma yaptı. Yasak sürecinde başörtüsü mağduru kadınları, Türkiye ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde hukuki olarak temsil etti. Türkiye'deki başörtülü kadınlara yönelik ayrımcılığın CEDAW'ın 2010 tarihli raporunda yer alması için mücadele etti. İşte merak edilen ve sık sık araştırılan Fatma Benli kimdir kaç yaşında nerelidir AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli hayat hikayesi nasıl? Sorularının yanıtları haberimizde yerini alıyor.

FATMA BENLİ KİMDİR?

TBMM resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre;

İstanbul'da doğdu. Aslen Kastamonulu'dur. Anne adı Huriye, baba adı Nuri'dir.

Avukat ve arabulucu olan Fatma Benli, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 28 Şubat sürecinde yarım bırakmak zorunda kaldığı yüksek lisans eğitimini 2015 yılında tamamladı.

İnsan hakları çalışmaları nedeniyle 2009 yılında Georgetown Üniversitesi tarafından yayımlanan "Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı" listesinde yer aldı.

2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye İnsan Hakları Kurulu Üyeliğine atandı.

2013 yılında 63 kişilik Akil İnsanlar arasına seçildi. Karadeniz Grubu Sekreteri olarak görev yaptı.

Uluslararası Hukukçular Birliği'nin Türkiye Temsilcisi görevini üç dönem yaptı.

15 seneyi aşkın bir süre çeşitli kadın ve hukuk derneklerinin yönetim kurullarında görev üstlendi.

Harvard Hukuk Fakültesi ile Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi (CEDAW) dahil yurt dışında ve Türkiye'nin yedi bölgesinde insan hakları konulu çok sayıda konuşma yaptı. Yasak sürecinde başörtüsü mağduru kadınları, Türkiye ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde hukuki olarak temsil etti. Türkiye'deki başörtülü kadınlara yönelik ayrımcılığın CEDAW'ın 2010 tarihli raporunda yer alması için mücadele etti.

İfade hürriyeti, din özgürlüğü, başörtüsü yasağı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme (CEDAW), kadına karşı şiddet, töre cinayetleri, mal rejimleri ve insan haklarına ilişkin çeşitli alanlarda kitap, kitap bölümü ve makaleler yayımladı.

İyi derece İngilizce bilmektedir.