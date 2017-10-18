Fatma Şahin'den CHP'li Yarkadaş'a tazminat davası
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, sosyal paylaşım sitesi hesabından 'Şahin'in görevden alınacağı' iddiasında bulunan CHP İstanbul Milletvekili Yarkadaş'a 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
- AA
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'a, görevden alınacağı iddiasında bulunduğu gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Şahin, yazılı açıklamasında, kendisi hakkında gerek sosyal medya üzerinden gerekse yazılı ve görsel basın yoluyla algı kirliliği operasyonu yapanlara karşı hukuk mücadelesi vereceğini belirtti.
Bu kapsamda CHP İstanbul Milletvekili Yarkadaş’ın siyasi sorumsuzluk yaptığını ve Yarkadaş ile yargı önünde hesaplaşmak istediğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:
"CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın 5 Ekim 2017 günü Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımı hepimiz biliyoruz. CHP’li Yarkadaş hakkında Gaziantep Asliye Hukuk Mahkemesine 100 bin liralık manevi tazminat davası açtım. Mahkemenin kazanılması durumunda 100 bin lirayı bir hayır kurumuna bağışlayacağım. Bu kişi, algı operasyonuyla şehrin kaderiyle oynadı. Bize, kötülüğe kötülükle cevap vermek yakışmaz. O yüzden hukuk devletinin gereği olarak şehrimin ve kendi hakkımı yasal çerçevede arayacağım. Herkes sorumsuzluğun bedelini yargı önünde vermeli ki bir daha böylesi bir hata yapmasın."
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