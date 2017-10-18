Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Fatma Şahin'den CHP'li Yarkadaş'a tazminat davası

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, sosyal paylaşım sitesi hesabından 'Şahin'in görevden alınacağı' iddiasında bulunan CHP İstanbul Milletvekili Yarkadaş'a 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'a, görevden alınacağı iddiasında bulunduğu gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
 
Şahin, yazılı açıklamasında, kendisi hakkında gerek sosyal medya üzerinden gerekse yazılı ve görsel basın yoluyla algı kirliliği operasyonu yapanlara karşı hukuk mücadelesi vereceğini belirtti.
 
Bu kapsamda CHP İstanbul Milletvekili Yarkadaş’ın siyasi sorumsuzluk yaptığını ve Yarkadaş ile yargı önünde hesaplaşmak istediğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:
 
"CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın 5 Ekim 2017 günü Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımı hepimiz biliyoruz. CHP’li Yarkadaş hakkında Gaziantep Asliye Hukuk Mahkemesine 100 bin liralık manevi tazminat davası açtım. Mahkemenin kazanılması durumunda 100 bin lirayı bir hayır kurumuna bağışlayacağım. Bu kişi, algı operasyonuyla şehrin kaderiyle oynadı. Bize, kötülüğe kötülükle cevap vermek yakışmaz. O yüzden hukuk devletinin gereği olarak şehrimin ve kendi hakkımı yasal çerçevede arayacağım. Herkes sorumsuzluğun bedelini yargı önünde vermeli ki bir daha böylesi bir hata yapmasın."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Polonya'da karşılandığı törende askeri bando 'Ey büt-i nev eda' isimli eseri çaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Polonya'da karşılandığı törende askeri bando 'Ey büt-i nev eda' isimli eseri çaldı

İçinde yumurta haşlanmış suyun faydaları saymakla bitmez

İçinde yumurta haşlanmış suyun faydaları saymakla bitmez

Türklerin soyu nereden geliyor? Şehir şehir Türklerin soy ağacı

Türklerin soyu nereden geliyor? Şehir şehir Türklerin soy ağacı

ILO açıkladı: Robotlar 5 milyon kişiyi işsiz bırakacak

ILO açıkladı: Robotlar 5 milyon kişiyi işsiz bırakacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA