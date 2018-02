Fatma’nın hayali vardı üniversiteye gidecekti

Türkiye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK’lı teröristlerce Hatay’ın Reyhanlı ilçesine atılan roketin evlerine isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 17 yaşındaki Fatma Avlar’ın yakın arkadaşı Meryem Şanverdi (17) , genç kız için her gün dualar edip, gözyaşı döküyor. Şanverdi, Fatma ile sürekli beraber olduklarını, her yere beraber gittiklerini ve en son karne günü 19 Ocak’ta görüştüklerini aktardı. Şanverdi “Bize gelip kahvaltı yapmıştık. Eğlendik ve güldük. Sonra kendisini yolcu ettim. Yarı yola kadar gitti ve geri döndü. Sarıldı, öptü beni, ‘Ne olur ne olmaz belki görüşemeyiz.’ dedi. Sonra tekrar geri gitti. En son o zaman görüşmüştük. Ama her gün telefonda görüşüyorduk. ‘Günaydın’, ‘Ne yapıyorsun?’ veya ‘İyi misin?’ diye mesaj atıyordu sürekli” dedi.

HERKESLE ARKADAŞTI

Şanverdi, arkadaşının çok pozitif biri olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: “Her şeyden memnun ve hiçbir şeye üzülmezdi. Ağladığını hiç görmedim. Hep gülerdi, hep mutluydu. Hayatından memnundu. Hayalleri vardı. Üniversiteye gitmek istiyordu. Babasını çok seviyordu. Her gün sabah evden babasını öpmeden çıkmazdı. Babası da onu öperek karşılardı. Hep bize babasını anlatırdı. ‘Ben babamı çok seviyorum.’ derdi. Arkadaş çevresi çok iyi idi. Herkes ile güler ve eğlenirdi. Hiç kimseyle kavga etmezdi. Kimse ile düşman değildi. Herkes ile arkadaştı. Okuldaki öğretmenlerimizde Fatma’yı çok severdi. Derslerinde hep başarılıydı. Herkes ona inanır ve güvenirdi.”

Şehit Fatma Avlar’ın fotoğrafı okulunun girişine asıldı. Fotoğrafın altına ise “Unutmayacağız” yazıldı.