Fatsa'da FETÖ operasyonu: 3 hakim gözaltına alındı
Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 3 hakim gözaltına alındı.
- ORDU (AA)
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekiplerince Fatsa Adliyesinde görevli biri kadın 3 hakimin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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