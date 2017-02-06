Fatura skandalında yeni perde

Fatura skandalı CHP'yi de karıştırdı. Çünkü Elif Doğan Türkmen'in o faturanın en azından bir kısmını ödemesi bekleniyordu. Oysa Türkmen 1 kuruş dahi ödeme yapmadı. Meclis faturayı ödedi. Yani o 2 milyon lira vatandaşın cebinden çıktı. Şimdi parti kulislerinde Türkmen'in de bir fatura ödemesi gerektiği konuşulmaya başlandı. Peki bu fatura, siyasi bir fatura mı olmalı?

İstenilen o istifa geldi ama kamuoyu şimdi divan üyeliğinden istifa yeterli mi onu tartışıyor. Zira ortada millete ödettirilen 2 milyonluk bir fatura var.

CHP yönetimi istifanın ardından olayın kapanacağını düşündü. Ancak, Türkmen divandan ayrılınca fatura ortadan kalkmadı. Kamuoyunda CHP'li Elif Doğan Türkmen'in o faturayı ödemesi en azından bir kısmını kendisinin karşılaması bekleniyordu. Lakin CHP'li vekil cebinden 1 kuruş bile ödemedi.

2 milyonluk haberleşme faturası Meclis tarafından ödendi. Yani o para milletin cebinden çıktı. Şimdi yeni tartışma, CHP'li vekilin millete ödettiği bu faturanın karşılığını nasıl vereceği. Türkmen'in fatura skandalı CHP'yi dahi ikiye böldü. Bazı partililer, Türkmen'in de bir fatura ödemesi gerektiği görüşünde.

Kulislerde Türkmen'in CHP'den de istifa edebileceği konuşuluyor, her ne kadar bu konuda somut bir gelişme yaşanmasa da. Beklenti ise Türkmen'in istifa etmesi değil, aksine CHP yönetiminin "yaptığı yanına kar kalmasın" diyerek onu disipline sevketmesi.

Meclis Başkanlık Divanı da, divan üyelerinin iletişim giderlerine üst limit getirmek için toplantı yapmaya hazırlanıyor. Henüz toplantı tarihi belirlenmedi ama harcamaların 65 bin lira ile sınırlandırılması konusunda görüş birliğine varıldı.

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