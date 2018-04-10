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FBI Trump'ın kişisel avukatı Cohen'in ofisine baskın düzenledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel avukatı Michael Cohen'in New York'taki ofisine ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan baskında çok sayıda dokümana el konulduğu bildirildi.

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Donald Trump'ın kişisel avukatı Cohen'İn ofisine gelen FBI yetkilileri, ellerindeki arama belgesini göstererek ofisin her yerinde arama yaptı.
 
ABD basını Cohen'in ofisine yapılan baskının nedeni olarak, Trump hakkında çeşitli iddialarda bulunanan porno film oyuncusu Stormy Daniels'e 130 bin dolar sus payı vermesi olarak gösterdi.
 
Ofisteki çok sayıda basılı ve online dokümana el koyan FBI'ın, Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen Stormy Daniels adlı bir kadına Cohen'in yaptığı belirtilen ödemeyle ilgili yazışmaları da götürdüğü kaydedildi.
 
Söz konusu belgeler arasında Trump ile Cohen arasında yapıldığı ifade edilen birçok dokümanın da yer aldığına dikkat çekilirken, Cohen'in avukatı Stephen Ryan, ofiste yapılan araştırmanın "tamamen uygunsuz ve gereksiz" olduğunu savundu. Ryan, müvekkili Cohen'in Rusya soruşturması bağlamında halihazırda Özel Yetkili Savcı Mueller'in ofisiyle iş birliği yaptığını ve şu ana kadar çok sayıda belgeyi zaten ilettiğini dile getirdi.

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