FBI'a eski polis Hüseyin Korkmaz ve ailesini kaçırmaktan soruşturma

Hürriyet’in haberine göre, Korkmaz'ın aile fertleri de Türkiye’ye terk etti. Türk istihbarat birimlerinin araştırması Korkmaz’ın annesi Ayşe Korkmaz ve babası Mustafa Korkmaz’ın son olarak 30 Nisan 2017’de Artvin Hopa’da bir otelde konakladığını gösterdi. İstihbarat birimleri, o tarihlerde haklarında yurt dışı çıkış yasağı bulunan Ayşe ve Mustafa Korkmaz’ın yasa dışı yollardan Gürcistan’a geçtiğini düşünüyor. Korkmaz’ın yurt dışı çıkış yasağı bulunmayan kız kardeşinin ise 16 Eylül 2016’da Türkiye’yi terk ettiği öğrenildi.

Hüseyin Korkmaz’ın 2016’da ilk olarak FBI ile temasa geçerek kendisi ve ailesi için güvence istediğini belirtmesi, Türkiye’de yürütülen soruşturmanın da seyrini bu yönde değiştirdi. Hüseyin Korkmaz’ın anne ve babasının haklarında yurt dışı çıkış yasağının bulunmasına rağmen sahte pasaport ve kimlikle ülkeyi terk ettikleri yönündeki bilgi, bu kaçışta FBI’ın parmağının olduğu yönündeki iddiaları da gündeme getirdi. İstihbarat birimleri, Hüseyin Korkmaz’ın ailesinin kaçışının planlanması ve organizasyonu konusunda FBI’ın katkısının olup olmadığı konusunda soruşturma başlattı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILMIŞTI

İstanbul Savcılığı, Hüseyin Korkmaz’ın annesi ve babası hakkında soruşturma başlatıp yakalama kararı çıkarmıştı.

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın New York’ta yargılandığı kumpas davasında 17 Aralık soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf savcılıkla yaptığı anlaşma uyarınca tanık olarak ifade verdi. 17 Aralık’ta Rıza Sarraf’ı tutuklayan operasyonu yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü’nde görev yapan eski polis Hüseyin Korkmaz da davanın diğer tanığı.

‘FETÖ/PDY’ davasının sanığı olan Hüseyin Korkmaz, ABD mahkemesine 17/25 Aralık operasyonu ile belge ve telefon tapelerini saklaması için önce annesine verdiğini, ardından da yasadışı yollarla Türkiye’den kaçtığını anlattı. New York’taki davada kullanılan deliller büyük ölçüde Hüseyin Korkmaz’ın götürdüğü 17/25 Aralık tapelerinden oluşuyor.