Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da otomobil ile minibüs kavşakta çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.