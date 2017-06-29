Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

<p> Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. </p> <p> Afyonkarahisar'da otomobil ile minibüs kavşakta çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. </p>
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