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Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. 

Afyonkarahisar'da otomobil ile minibüs kavşakta çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.  

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