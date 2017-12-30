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Feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 7 yaralı

Isparta-Antalya karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza, saat 16.00 sıralarında Kazak Tünelleri mevkiinde meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre, Isparta ve Antalya yönlerinden gelen ve henüz sürücüleri belirlenemeyen iki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından 2 yaralı araç içinde sıkıştı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ve Acil Kurtarma ekipleri, sıkışan yaralıları Isparta’daki hastanelere sevk etti.

Yaralılardan biri ağır, 3 kişi Isparta Şehir Hastanesi’ne, diğer 5’i ise Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan Mehmet Çırak (38) sevk edildiği Isparta Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye sevk edilen Ramazan Uysal, Akif Uysal, İsmail Çelik, Birsel ve Şevket Dağtekin ile çiftin 2 çocuklarının aralarında bulunduğu yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Dereboğazı yolunda tek şerit bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kapanan yol oto kurtarıcıların bölgeye gönderilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

 

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