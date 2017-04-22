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Feci kaza sonrası otomobilin kadranı 180 kilometrede takılı kaldı

Adana’da, otoyolda TIR’a çarpan otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü yaralandı. Otomobilin 180 kilometrede takılı kalan hız kadranı ise feci kazanın sebebini de ortaya koydu.

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Kaza,  Adana’dan Ceyhan istikametine giderken meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  ismi belirlenemeyen 01 NM 599 plakalı otomobil sürücü, 180 kilometre hızla gittiği sırada araç kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç Cuma Tümer yönetimindeki 68 BM 987 plakalı TIR’ın dorsesine yan taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracını tavan kısmı koparak, TIR’ın dorsesinde takılı kalırken,motor bloğu araçtan fırlayarak ana yola uçtu. Tümer’in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.  Araç içinde sıkışan ismi belirlenemeyen araç sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Adana Numune ve Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ismi öğrenilemeyen sürücü, tedavi kabul etmeyerek hastaneden ayrıldığı öğrenildi.
 
Öte yandan, kaza sonrasında polislerin yaptığı inceleme araç kadranın 180 kilometrede takıl kaldığı öğrenildi.
 

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