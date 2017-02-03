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TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü,1 yaralı

Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi'nde TIR ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

  • DHA
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Kaza, akşam saatlerinde Türkiye-İran karayolu Doğubayazıt İlçesi yakınlarında meydana geldi. Doğubayazıt’tan Gürbulak Sınır Kapısı yönüne giden oto tamircisi Hanifi Özkan yönetimindeki 04 D 3365 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abdulhaluk Tarhan yönetimindeki 33 BFJ 64 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Hanifi Özkan ile yanında çalışan İnan Hacıoğlu öldü, TIR şoförü Abdulhaluk Tarhan ise hafif yaralandı.

Yaralı Tarhan, ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen iki kişinin cesetleri de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu. 

Kaza nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

 

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