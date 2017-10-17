Feci kaza! TIR'la otomobil çarpıştı: 2 kişi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde Batakköy'den Akyazı istikametine giden İbrahim Özarslan yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Aydın C. idaresindeki TIR'la çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü Özarslan ile araçtaki Hümanur Soykan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi araçtan dışarı fırladı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Özarslan ile Soykan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan diğer yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.