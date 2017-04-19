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Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza: 5 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 15. kilometresinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan ilk bilgiye göre, Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 15. kilometresinde 3 aracın karıştığı kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

TRAFİĞE KAPANDI

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale çalışmaları devam ediyor.

Bölgede ulaşım karşılıklı olarak trafiğe kapatıldı.

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