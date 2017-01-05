Federasyon başkanına silahla tehdit

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, daha önce ceza verilen milli sporcular H.P ve A.K tarafından silahla tehdit edildiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Çintimar, iki yıl önce Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulunca doping kontrolü için numune vermediği gerekçesiyle 4 yıl ceza verilen atlet H.P ile milli sporcu A.K'nin federasyona gelerek kendisini silahla tehdit ettiklerini ileri sürdü.

Geçen hafta da aynı kişilerden tehdit aldığını iddia eden Çintimar, Ankara Cumhuriyet Savcılığına giderek H.P ve A.K'den şikayetçi oldu.