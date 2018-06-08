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Fenalaşan 16 yaşındaki berber kalfası, öldü

Adapazarı'nda, çalıştığı işyerinde fenalaşan berber kalfası Faruk Aydemiroğlu (16), hayatını kaybetti.

  • DHA
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Olay, dün akşam saatlerinde Orta Mahalle Çeşme Meydanı mevkiinde meydana geldi. Berber kalfası Faruk Aydemiroğlu, işyerinde aniden fenalandı. Aydemiroğlu, çağırılan ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne  Kadın Doğum ve Çocuk Kampüsü'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Aydemiroğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 
 
 
Faruk Aydemiroğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Faruk Aydemiroğlu'nun ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.
 

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