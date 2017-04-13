Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Fenalaşan yolcuyu kahraman kadın şoför hastaneye yetiştirdi...O anlar kamerada

Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu taşıma aracını kullanan ve Manisa’nın ilk kadın otobüs şoförü olan Fatma Güngör, 12 Nisan tarihinde seyir halindeyken fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirerek, hayatını kurtardı. Yaşanan o anlar araç kamerasına da yansıdı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Manisa’nın tek kadın şoförü olan Fatma Güngör, 6 numaralı otobüs hattını kullandığı esnada kadın yolcunun fenalaşması üzerine Manisa Devlet Hastanesine yetiştirdi. Otobüs içerisindeki kamera kayıtlarına da yansıyan görüntülerde otobüsteki diğer yolcuların da fenalaşan yolcuyla ilgilendikleri anlarda Güngör, yolu açarak hastayı vakit kaybettirmeden hastaneye yetiştirdi.
 
Hastaneye yetişirdi, eşine bilgi verdi
 
Olayla ilgili konuşan Fatma Güngör, “Yolcum bir anda fenalaştı. Elimden gelen yardımı yapmaya çalıştım. Manisa Devlet Hastanesine yetiştirdim. Daha sonra da yolcumun eşini arayarak bilgi verdim. Sağlık durumu umarım iyidir” diye konuştu.
 
‘Canlarını bize emanet ediyorlar’
 
Güler yüzüyle yolcuları karşılayan, vatandaşların kadın otobüs şoförü görünce önceden şaşırdıklarını zaman geçtikçe alıştıklarını vurgulayan Fatma Güngör, “Manisa Büyükşehir Belediyesinin sağladığı istihdam ile işe başladım. Daha önce servis kullanıyordum. Manisa’nın tek kadın otobüs şoförü olmam sebebiyle ilk başlarda yolcular şaşırıyorlardı. Şimdilerde artık alıştılar ve destekliyorlar. Bizim görevimiz de vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek. Onlar canlarını bizlere emanet ediyorlar” dedi.
 
Bu arada Manisa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 ayda 11 bine yakın teröristi etkisiz hale getirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 ayda 11 bine yakın teröristi etkisiz hale getirdik

İşte Sur'un son hali

İşte Sur'un son hali

Beton altında kalan yavrular kurtarıldı

Beton altında kalan yavrular kurtarıldı

Tehlikede olan akıllı telefonlar

Tehlikede olan akıllı telefonlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA