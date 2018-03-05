Fenerbahçe Orduevi’nin işgal edilmesine ilişkin davada bir üsteğmene ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, tutuklu sanık eski Üsteğmen Kayhan Sönmez savunmasını tamamladı.

Dosyayı karara bağlayacağını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklara son sözünü sordu. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu. Heyet, karar için duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan eski Üsteğmen Kayhan Sönmez'in ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Heyet, uzman çavuşlar Recai Yeğen ve Faruk Yüksel'i ''silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına, uzman çavuş Fahri Sivri'yi aynı suçtan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, bu sanıkların "suç içerisindeki konumu, amaç ve saikleri göz önüne alındığında atılı suçlara ilişkin kasıtları bulunmadığı" kanaatine vararak, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan ayrı ayrı beraatlerine oy çokluğuyla karar verdi.

Heyet, darbe girişimi sırasında er olarak görev yapan 36 sanığın da beraatine hükmetti.

Yeğen, Yüksel ve Sivri hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamını kararlaştıran mahkeme, sanık Kayhan Sönmez'in tutukluluk halinin devamını karar bağladı.

Bu arada, mahkeme heyetinin bir üye hakimi, uzman çavuşlar Yeğen, Yüksel ve Sivri'nin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" fiilini gerçekleştirdikleri kanaatinde olduğu için bu sanıkların "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan ceza almalarına ilişkin çoğunluk görüşüne katılmadığını belirterek, karşı oy kullandı.