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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün düzenleyeceği mazbata töreninden dolayı İstanbul'da bazı yollar ulaşıma kapalı olacak

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin mazbata töreni nedeniyle İstanbul'da bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin mazbata töreni nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün 17.00'de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda yapılacak Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri mazbata töreni nedeniyle saat 15.30'dan etkinlik bitimine kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede Recep Peker Caddesi'nin (Bağdat Cadde Kavşağı ile Yoğurtçu Parkı Kavşağı arası) trafiğe kapatılacağı, akımın Bağdat Caddesi'nden verileceği kaydedildi.

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