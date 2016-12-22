Fenerbahçe takým otobüsüne saldýrýda FETÖ izi

Habertürk'ten Enis Yýldýrým'ýn haberine göre, Trabzon’un Sürmene ilçesi’nde 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne yönelik gerçekleþtirilen silahlý saldýrýya iliþkin soruþturmada önemli bir geliþme yaþandý.

15 Temmuz darbe giriþimi gecesi emniyet müdürlüðündeki silah deposunun anahtarýný sakladýðý iddia edilen Fethullahçý Terör Örgütü (FETÖ) þüphelisi bekçi Nurettin Ç.’nin, Fenerbahçe otobüsüne saldýrý yapýlan noktanýn 50 metre uzaðýnda nöbetçi olarak görev yaptýðý belirlendi.

Ayrýca gece nöbetçi olan komiser ve emniyet müdürleri ile dosyaya bakan savcý ve hâkimin FETÖ þüphelisi olmasý nedeniyle soruþturma bu yönde derinleþtirildi.

Fenerbahçe otobüsüne av tüfeði ile yapýlan saldýrý sýrasýnda bölgede görevli olan bekçi Nurettin Ç., nöbetçi komiser Hüseyin G., Ýlçe Emniyet Müdürü Lütfi Ý., Ýlçe Emniyet Müdür Yardýmcýsý Ahmet E., dosyaya bakan Savcý Sait S., Hâkim Ýsa K. ve soruþturmayý yürüten Cinayet Büro Amiri Hüdai O. hakkýnda FETÖ üyesi olduðu iddiasýyla soruþturma baþlatýlmýþtý.

Tutuklu hâkim ve savcý meslekten ihraç edilmiþti. Biri firarda 7’si tutuklu 8 kiþi hakkýndaki soruþturmalarýn sürdüðü öðrenildi.

1 kiþi yaralandý 2 kiþi gözaltýna alýndý

Rize deplasmaný dönüþünde Trabzon’un Sürmene ilçesi Balýklý Mahallesi’nde Fenerbahçe kafilesine yönelik silahlý saldýrý düzenlenmiþti.

Saldýrýda otobüs sürücüsü Ufuk Kýran yaralanmýþtý.

Polisin baþlattýðý operasyon çerçevesinde olay yerine yakýn dere yataðýnda bir av tüfeði bulunurken, olaya karýþtýðý iddiasýyla Emre A. ve Nihat S. isimli 2 akraba gözaltýna alýnmýþtý.

Cinayet Büro Amirliði tarafýndan yapýlan sorgulamanýn ardýndan adliyeye sevk edilen Emre A. ve Nihat S., tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlmýþtý.

Soruþturma çerçevesinde, otobüs içinde bulunanlarýn isimlerinin tespit edilerek ifadelerinin alýnmasý istenmiþti.