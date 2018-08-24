Fethiye'de 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Ölüdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi ile Kocapınar Caddesi kavşağında, Besim Karahan’ın kullandığı 48 BM 717 plakalı otomobil, Akın Alpay idaresindeki 35 EB 7323 plakalı otomobil, Gökhan Çeliker idaresindeki 16 SGH 80 plakalı otomobil ile Cihan Can Gürçevik yönetimindeki 35 GB 0644 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Nesrin Alpay, Miraç Çapar, Emine Semen ve Semra Semen yaralandı. Otomobilde sıkışan Nesrin Alpay, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kısa süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı