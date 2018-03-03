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Fethiye'de fuhuş operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Muğla Fethiye'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 8 Fas ve Tunus uyruklu kadın sınır dışı edildi.

  • DHA
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Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede fuhuş operasyonu yaptı.

8 KADIN SINIR DIŞI EDİLDİ

Operasyonda, 'insan ticareti', 'iştirak halinde fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etmek'le suçlarından Gürcistan uyruklu L.K.'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi, gözaltına alındı. Operasyonda, fuhuş yaptığı belirlenen Fas ve Tunus uyruklu 8 kadın da yakalandı.

L.K.'nin Fethiye'deki çeşitli villalarda ve 5 otelde fuhuş için yer temin ettiği anlaşıldı. Fuhuş yaptığı belirlenen kadınlar, işlemleri sonrası sınır dışı edildi.

Gözaltındaki 11 şüpheli ise 'insan ticareti', 'iştirak halinde fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etmek' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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