Fetih El Şam üyesi teröristin evinden Gülen'in kitabı çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince önceki gün kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve evlerinde arama yapılan 9 zanlıdan B.Ö'nün ikametinde, çeşitli örgütsel doküman ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "İnancın Gölgesinde" adlı kitabı ele geçirildi.

Polisin, kentte Fetih El Şam terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, "Örgüte eleman temin etmek ve bu şahısları sözde cihat etmek amacıyla çatışma bölgelerine göndermek" gibi illegal eylemlere yöneldikleri tespit edilen zanlılar E.A, F.A, B.A, B.Ö, B.Ö, H.A, M.A, Y.Ö. ile M.D. geniş güvenlik önlemleri altında Adalet Sarayına getirildi.