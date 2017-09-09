FETÖ bağlantılı 50 güvenlik şirketi kapatıldı

Darbe girişimi sonrası bazı güvenlik şirketleri dolayısı ile "FETÖ'nün yedek gücü" eleştirileriyle gündemden düşmeyen güvenlik sektörüne de neşter vuruldu. FETÖ ile iltisaklı 50 güvenlik şirketi kapatıldı, ByLock kullandığı tespit edilen 300'ü aşkın güvenlik görevlisinin sertifikaları iptal edildi, işlerine son verildi. MİT 180 bini kamuda olmak üzere 285 bine yakın güvenlik görevlisini örgüt ile bağlantısı olup olmadığına ilişkin kapsamlı incelemeye aldı.

Güvenlik-İş Genel Başkanı Ömer Çağrıcı, son dönemde hastane, üniversitelerde yaşanan şiddet olaylarıyla gündeme gelen güvenlik sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. Çağrıcı, sektörde bin 500 civarında firmanın faaliyet gösterdiğini, bunlardan çok azının kurumsal nitelikte hizmet verdiğini ifade etti. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası "FETÖ'nün yedek gücü" gibi eleştirilere maruz kaldıklarını belirten Çağırıcı, "FETÖ ile iltisaklı 64 özel güvenlik şirketi belirlendi. Bunlardan bazılarının bağlantısı olmadığı ortaya çıktı. Yaklaşık 50'sinin faaliyet izin belgesi iptal edildi. Özel güvenlikçiler arasında FETÖ'cü var mı? Elbette var. Tespiti için İçişleri'ne de bilgilendirme yaptık" diye konuştu.

DERBİ MAÇ BOYKOT EDİLECEK

Derbi maçlarda bin 500 özel güvenlikçinin görev aldığını belirten Çağrıcı, bunların maç günleri sadece 40-50 lira aldıklarını söyledi. Çağrıcı, düşük ücret ve olumsuz çalışma koşullarına karşı seslerini duyurmak için önümüzdeki günlerde bir derbi maçını boykot edeceklerini de söyledi. Stadyumlarda çalışan güvenlikçilere kalkan, cop gibi koruyucu ekipman verildiğini kaydeden Çağrıcı, "Buradaki güvenlik işleri simsarların elinde. En düşük fiyatı veren alıyor" dedi.(Sabah)