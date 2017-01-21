Son Dakika Haberleri E-gazete 21Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ bahanesiyle 20 bin liralık dolandırıcılığa polis engeli

Bursa’da kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalandı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, S.S.’yi (50) aradı. Şüpheli, S.S.’ye, “Kimlik bilgilerin FETÖ’nün eline geçti. Senin adına hesap açmışlar. O hesaplardan da para aktarımları olmuş. Senin evindeki veya banka hesabındaki altın ile paraları bize vermen gerekiyor. Biz senin suçsuz olduğunu biliyoruz. Karşılaştırma yapacağız” dedi. Bunun üzerine paniğe kapılan S.S., evindeki yaklaşık 20 bin lira değerindeki altını poşete koydu. Telefonda şüphelilerle yaklaşık 5 saat boyunca konuşan kadın, poşeti evine gelen Burak K.’ya (21) verdi. Bu sırada şüphe üzerine şahsı takip eden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelinin aldığı altınlar S.S.’ye iade edildi.
 
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Esenyurt'ta polise silahlı saldırı

Esenyurt'ta polise silahlı saldırı

Protestocular Washington'da bir limuzini ateşe verdi

Protestocular Washington'da bir limuzini ateşe verdi

İtalya'da öğrenci otobüsü alevler içide kaldı

İtalya'da öğrenci otobüsü alevler içide kaldı

Dünyanın en hızlı otomobili tanıtıldı

Dünyanın en hızlı otomobili tanıtıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA