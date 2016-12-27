FETÖ, Büyükelçi suikastını çok önceden planlamış

FETÖ'ye ait olduğu ve örgütün propagandalarını yaptığı gerekçesiyle kayyuma devredilen STV kanalında yayınlanan Kollama dizisi, Büyükelçi Karlov suikastini yıllar öncesinden senaryolaştırmış ve yayınlamış.

RUS BÜYÜKELÇİ'YE SERGİDE SUİKAST SAHNESİ

FETÖ terör örgütü elebaşının sürekli mesaj göndermek için kullandığı STV'de yayınlanan dizide, Rus Büyükelçi suikastı şeklinde çekilen sahne adeta Büyükelçi Karlov'a düzenlenen saldırıyı önceden haber veriyor.

Dizide Rus Büyükelçi, katıldığı bir sergide garson tarafından suikast girişimine maruz kalıyor. Başarısız olan garson olay yerinde öldürülürken, sergiden ayrılan Büyükelçi ise sevgilisi tarafından "Ülken adına Türkiye ile yapılacak anlaşmayı engellemek zorundayım. Bu yüzden seni öldürüp, ülkelerimiz arasında kriz çıkmasını sağlayacağım." sözleriyle öldürülüyor.

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Bilindiği üzere Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, Türkiye, İran ve Rusya arasındaki kritik görüşmenin öncesinde 19 Aralık günü katıldığı bir sergide, koruması olduğunu söyleyerek sergi alanına silahıyla giren FETÖ'cü terörist tarafından uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

FETÖ'nün propaganda kanalında yayınlanan bu dizide de, Türkiye ile Rusya arasındaki kritik bir anlaşmanın öncesinde, Rus Büyükelçi'nin bir "sergide" suikasta maruz kalması "Daha önceden planlanmış ve ipuçları verilmiş" şeklinde yorumlandı.