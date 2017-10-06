Yargı FETÖ davalarında 4 kriteri esas alacak

Yargı, farklı bölgelerde yapılan 5 ayrı toplantıda, FETÖ'nün davalarında görüş birliği oluşturdu. İstinaf mahkemeleri ve Yargıtay üyelerinin katıldığı toplantılarda sanığın, terör örgütü ile ilişkisi için 4 aşamalı kriterler belirlendi. İşte o kriterler:

1- 2012'Yİ ANLAMIŞ MI?: İlk aşamada sanığın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'den sonra FETÖ'nün devlete karşı bir yapılanma olduğunu anlayıp anlamadığı önem taşıyacak.

2- 17/25 ARALIK'TAN SONRA NE YAPTI?: Sanığın, örgütün 17/25 Aralık yargı darbesi sürecini nasıl "okuduğu"na bakılacak. Bank Asya'ya terör örgütü elebaşının çağrıları doğrultusunda para yatırıp yatırmadığı, örgütle bağını koparıp koparmadığı değerlendirilecek.

3- MGK KARARLARI: FETÖ'yü, "halkın huzurunu ve ulusal güvenliğini tehdit eden yapılanma" olarak tanımlayan 26 Şubat 2016 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası devlet görevlilerinin FETÖ ile bağlarını kesmemiş olmasının kabul edilemeyeceğini benimsedi.

4-15 TEMMUZ'DA NE YAPTI?: Özellikle asker sanıklar için, sanığın 15 Temmuz akşamındaki tutumunun iyi izlenmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Halk dışarıda "darbe oldu" derken darbecinin "terörle mücadele harekâtı yapıyoruz" demesinin kabul edilemez olduğunun altı çizildi. (Sabah)