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FETÖ davasında 8 eski öğretmene hapis cezası

Karabük’te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 8 eski öğretmene yargılandıkları davada 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 2 ay arasında hapis cezaları verildi. Mahkeme heyeti, tutuklu bulundukları süre ve ceza miktarlarını göz önüne alarak 8 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

  • İHA
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Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar eski öğretmenler Ahmet Şahin, Musa Özgün, Nursel Ergüler, Ekrem Ergün Özkök, Şengül Mısırlı, Akın Uğurlu, Fatih Yavru ve Serkan Diktaş ile avukatları hazır bulundu. Karar duruşmasında son savunmalarını yapan sanıklar ile avukatları suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ekrem Ergün Özkök ve Şengül Mısırlı'ya 7 yıl 2 ay 7 gün, Ahmet Şahin, Musa Özgün, Nursel Ergüler, Fatih Yavru ve  Serkan Diktaş'a 6 yıl 10 ay 15 gün, Akın Uğurlu'ya ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca sanıkların tutuklu kaldıkları süre ve ceza miktarlarını göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

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