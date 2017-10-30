FETÖ davasında bir kişiye 6 yıl 3 ay hapis cezası
Karabük'te FETÖ/PDY üye olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezasın verildi.
- İHA
Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık E.E. ve avukatı hazır bulundu.
Duruşmada son savunmasını yapan tutuklu sanık, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talebini tekrarlayarak, kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum ettiği sanığı, tutuklu kaldığı süre ve ceza miktarını göz önünde bulundurarak, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.