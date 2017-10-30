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FETÖ davasında bir kişiye 6 yıl 3 ay hapis cezası

Karabük'te FETÖ/PDY üye olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezasın verildi.

  • İHA
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Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık E.E. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada son savunmasını yapan tutuklu sanık, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talebini tekrarlayarak, kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum ettiği sanığı, tutuklu kaldığı süre ve ceza miktarını göz önünde bulundurarak, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye etti.

 

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