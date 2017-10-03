FETÖ davasında komedi filmi gibi olay!

Ankara’da süren bir FETÖ yargılaması sırasında sanık, komedi filmlerini aratmayacak bir tavır sergiledi. Ekonomi Bakanlığı’nda Dış Ticaret Uzmanı olarak çalışan ve darbe girişimi sonrası ihraç edilen Mehmet Ö. ifadesinde FETÖ ile irtibatını kabul etti.

ByLock programını 2014’te kurduğunu söyleyen Mehmet Ö. 2010’da ABD’ye giderek FETÖ elebaşı Gülen’i ziyaret ettiğini kaydetti. Mehmet Ö. 2012 yılında da Adil Öksüz’le beraber Pensilvanya’ya gittiğini anlattı.

Ancak mahkemede örgüt ağzıyla savunma yapan Mehmet Ö. itiraflarını ve örgütle bağlantısını reddederek “baskı altında ifade verdim” dedi. Mahkeme bunun üzerine Mehmet Ö’ye üst sınırdan 9 yıl hapis cezası verdi. Bu ceza karşısında şok olan sanık Mehmet Ö. mahkeme salonundan çıkarılmadan tekrar “Lütfen tekrar dinleyin, konuşacağım” dedi. Ancak hüküm açıklandığı için bu talebi kabul görmeyerek, cezaevine gönderildi.