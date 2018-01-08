Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ davasında tahliye edilen akademisyenlere yakalama kararı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'akademisyen yapılanması'na yönelik davada, tahliye edilen 3 akademisyen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

  • AA
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhuriyet Savcısı Berekat Aksoy, 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin geçen hafta 8'i tutuklu 88 sanığın yargılandığı davada Prof. Dr. Selahattin Bekmez, Doç. Dr. Servet Demir ve Yrd. Doç. Dr. Murat Bağlıbel'in tahliye kararına itiraz etti.

Verilen tahliye kararının dosya adaletine ve eşitlik ilkesine uygun olmadığını kaydeden Aksoy, haklarında örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock ve Bank Asya hesapları gibi deliller bulunan sanıkların halen tutuklu olduğunu hatırlatarak, söz konusu akademisyenler için de tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Bir üst mahkeme olan 8. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı değerlendirerek, sanıklar hakkında atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunu dikkate alarak yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında bir bebek ağlayınca renkli görüntüler yaşandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında bir bebek ağlayınca renkli görüntüler yaşandı

İşte büyükşehir olacak 30 il

İşte büyükşehir olacak 30 il

Vikinglerin bilinmeyen kılıç tarihi

Vikinglerin bilinmeyen kılıç tarihi

Eğer doğruysa 1 milyon TL'ye satacak

Eğer doğruysa 1 milyon TL'ye satacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA