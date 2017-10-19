FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in emekliliği sahte

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in emekli olmak için sahtecilik yaptığı SGK Genel Müdürlüğünce tespit edilmesinin ardından Erzurum Adliyesinde hazırlanan dosya bitme aşamasına geldi. Erzurum Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, "FETÖ’nün emekliliği tamamen sahte. Kayıtlarımızda mevcut" dedi.



FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen'in Erzurum’da, kardeşinin matbaasında sigortalı çalıştığı gösterilerek usulsüz emekli olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine SGK, Gülen'e son 10 yılda ödenen emekli maaşının karşılığı olan 110 bin 547 lira 2 kuruşu, 45 bin 47 lira 83 kuruş yasal faiz olmak üzere toplam 155 bin 594 lira 85 kuruş olarak geri istedi.



Erzurum Adliyesinde de FETÖ’nün sahte emekliliğiyle ilgili hazırlanan dosya bitme aşamasına geldi. Dosyanın kısa sürede tamamlanmasıyla davanın başlayacağı öğrenildi.



Öte yandan Erzurum Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, "FETÖ’nün emekliliği tamamen sahte. Kayıtlarımızda mevcut" dedi.



Karaca, "Takriben 7-8 ay önce SGK Genel Müdürü Erzurum’a gelmişti. Konuyla alakalı bizimle irtibat kurdular. FETÖ’nün Erzurum’da matbaada çalışıp çalışmadığına dair bilgilerimize başvuruldu. Biz de elimizdeki mevcut oda kayıtlarını çıkarmak suretiyle FETÖ’nün kardeşi Salih Gülen kayıtlı üye. 2016 Mayıs ayına kadar burada olduğunu biliyoruz. 15 Temmuz sürecinde kendisi de diğerleri gibi kayıplara karıştı. Fetullah Gülen’in Erzurum’da bulunan Salih Gülen’e ait Gülen matbaasında sigortalı gösterilerek emekli edildiğini biliyoruz. Bugüne kadar ben FETÖ’nün Erzurum’da matbaada çalıştığını görmedim. Bu emeklilik tamamen sahte" diye konuştu.