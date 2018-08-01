FETÖ elebaşı Gülen, kendisini eleştiren örgüt mensuplarını azarladı

Türkiye'de ve dünyada darbe üstüne darbe yiyen FETÖ'cüler psikolojik çöküntü içine girdi. Yurt içinde başta TSK içerisindeki kripto elemanları olmak üzere bir bir deşifre olan ihanet örgütü, yurt dışında ise MİT'in operasyonları nedeniyle iyice köşeye sıkışmış durumda.



İTAAT EDENE CENNETİ VAAT ETTİ



Adım atamaz hale gelen FETÖ'cüler, örgüt elebaşı Gülen'in verdiği umutların da boşa çıkması üzerine isyan etmeye başladı. İç hesaplaşmanın kendisini suçlamaya kadar varması Gülen'i panikletti. FETÖ elebaşı, kendisine yönelen tepkileri bastırmak için yine İslam'ı istismar etti. Sesini çıkaranları, “Dırdır etmeyin.” diyerek azarlayan Gülen, kendisine itaat etmeyi sürdürenlere ise cenneti vaat etti.



"SESİNİZİ ÇIKARMAYIN"



Son konuşmasında örgüt içindeki isyancılara cevap veren FETÖ elebaşı Gülen, “Ben kimsenin çatlamasını da istemiyorum; ne diye çatlasın? Allah, ahsen-i takvîme mazhar olarak yaratmış; dönsün, kendi üzerine bir mercek koysun, kendini doğru okusun. Dolayısıyla konumlarına göre, keyfiyetlerine göre, kendileri olma istikametinde bir adım atsınlar, ahsen-i takvîme mazhariyetin hakkını versinler; Allah’a kul olsunlar ve cennet yoluna girsinler. Bıraksınlar dırdır etmeyi.” dedi.



(Güneş)