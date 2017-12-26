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FETÖ firarisi Akın İpek'in 1.4 milyar TL değerinde altını üretip yurtdışına kaçırdığı tespit edildi

FETÖ'nün finansörü Koza-İpek Holding bünyesinde faaliyet gösteren altın madenlerindeki usulsüzlük Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporuyla ortaya çıktı.

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Başsavcılığa sunulan raporda firmanın firari sahibi Akın İpek'in madenlerde 5 yılda kayıt dışı olarak 1.4 milyar TL değerinde altının üretilip yurtdışına kaçırıldığı tespit edildi. Kaçırılan altının yıllık miktarının ise 280 milyon TL olduğu kaydedildi. Koza Altın bünyesindeki Gümüşhane'deki Mastra madeninde üretilen bazı altınların sisteme sokulmayarak "Kutsal Hoca payı" olarak örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e gönderildiği ortaya çıkarılmıştı.

Sabah'ın haberine göre: Bu tespit üzerine soruşturmayı yürüten savcılık tarafından SPK'ya bir yazı yazılarak, bunun incelenmesi istenmişti. Söz konusu talep üzerine SPK müfettişleri Koza Altın bünyesindeki Mastra madeninde yapılan üretime ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattı. Kaçağın 2011- 2015 döneminde gerçekleştiği belirlendi.

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