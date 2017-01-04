FETÖ ByLock'tan 'yıkılmayacağız' mesajı göndermiş

Bursa'da, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, çoğu eski polis 36'sı tutuklu 71 sanığın yargılandığı ve 3 gün sürecek davanın ilk celsesi görüldü.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar ile tutuksuz yargılanan 28 sanık ve avukatları katıldı.

İlk duruşmada, savunma yapan ve iddianamede de itirafları yer alan eski polis memuru Veli Y'nin sözleri dikkati çekti.

Daha önce savcılıkta verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları reddeden ancak cezaevindeyken itirafta bulunan Veli Y, 2006'den 2016 Mart ayına kadar "cemaat içinde bulunduğunu, 2016 Mart ayında ayrıldığını" söyledi.

İtirafçı eski polis Veli Y, FETÖ'nün emniyet mensuplarını nasıl kazanmaya çalıştığını da anlattı.

Gülen'in ByLock mesajı

Veli Y, örgütün haberleşme için kullandığı bazı programlardan da bahsetti. ByLock üzerinden Fetullah Gülen'in bazı talimatlarının da kendilerine ulaştırıldığını aktaran itirafçı sanık, "Okuduktan sonra hemen siliniyordu bunlar. 17-25 Aralık'tan sonra MİT tarafından takip edildiğimiz söyleniyordu, bu süreçten sonra görüşmeler oldukça azalmıştı. Yine bu süreçten sonra Fetullah Gülen'in 'Üzerimize çok güçlü geliyorlar, sarsılacağız ama yıkılmayacağız' yönünde mesajı gelmişti ByLock'tan."

Cezaevinde kendilerine itirafçı olmamaları konusunda telkinde bulunulduğunu da aktaran sanık Veli Y, "Abdullah Can ve Oktay Kaya, bana 'Sakın bir şeyler söyleme, kendini yakma' dediler. Ben 'Cumhuriyet Başsavcılığına Bank Asya ile ilgili ek ifadeye gidiyorum.' dedim koğuşta. Oktay Kaya da 'Ağzından bir şey kaçırma, kendini yakma.' dedi."

Diğer sanıklar ise haklarındaki suçlamaları reddetti.

Sanıklar hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırma veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Duruşma yarınki celseyle devam edecek.