FETÖ elebaşı Gülen'in de olduğu 85 sanıklı Hrant Dink davasında, 5 tutuklu sanık tahliye edildi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve gazeteci Ercan Gün ile eski jandarma-emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar hazır bulundu.

SAVCI 4 SANIĞA TAHLİYE İSTEDİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren Savcı Mehmet Yeşilkaya, Samsun emniyet görevlileri Metin Balta ve Ahmet Çetiner ile Trabzon jandarma görevlileri Gazi Günay ve Ergün Yorulmaz'ın tahliyesini talep etti.

5 SANIĞA TAHLİYE VERİLDİ

Taleplerin ardından kısa bir ara veren mahkeme heyeti, dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Gazi Günay, Ergün Yorulmaz ile Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlileri Metin Balta ve Ahmet Çetiner ile birlikte savcının tahliye talebinde bulunmadığı Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Hüseyin Yılmaz'ın tahliyesine karar verdi. Bu kararın ardından davadaki tutuklu sayısı 16'ya düştü. Heyet duruşmayı, 4-5-7-8 Aralık tarihine bıraktı. Gelecek duruşma, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 5 sanığın savunması alınacak.