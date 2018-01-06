FETÖ elebaşı Gülen'in firari yeğeni yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in firari yeğeni Tavus Bin Keysan Gülen, İstanbul'da gözaltına alındı.
- AA
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Gülen, Sakarya ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince Ümraniye'de saklandığı evde yakalandı.
Şüphelinin Sakarya'ya getirileceği öğrenildi.
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