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FETÖ elebaşı Gülen'in firari yeğeni yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in firari yeğeni Tavus Bin Keysan Gülen, İstanbul'da gözaltına alındı.

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Gülen, Sakarya ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince Ümraniye'de saklandığı evde yakalandı.

Şüphelinin Sakarya'ya getirileceği öğrenildi.

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