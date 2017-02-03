Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Trabzon'da FETÖ'ü elebaşı Gülen’in 2 yeğeni gözaltına alındı

FETÖ'nün Trabzon yapılanmasına yönelik operasyonlarda Terörist elebaşı Gülen’in 2 yeğenin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzon Kaçakçılık ve Organize Suçlar İle Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri 5 ilde operasyon düzenledi.

KULÜP BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Bu operasyonlarda Fetullah Gülen'in yeğenleri A.G ve R.G'nin aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, gözaltına alınan kişiler arasında Arsin Spor'un eski başkanı Y.K'nın da bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Mersin Şehir Hastanesi bir ilk, bu hastane kuyruk sistemine son verecek

Erdoğan: Mersin Şehir Hastanesi bir ilk, bu hastane kuyruk sistemine son verecek

89 yaşındaki nine hâlâ ameliyata giriyor

89 yaşındaki nine hâlâ ameliyata giriyor

At sürer gibi ineğe biniyor

At sürer gibi ineğe biniyor

Yaramaz köpek kafasını tekerleğe sıkıştırdı

Yaramaz köpek kafasını tekerleğe sıkıştırdı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA