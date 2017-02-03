Trabzon'da FETÖ'ü elebaşı Gülen’in 2 yeğeni gözaltına alındı
FETÖ'nün Trabzon yapılanmasına yönelik operasyonlarda Terörist elebaşı Gülen’in 2 yeğenin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.
Trabzon Kaçakçılık ve Organize Suçlar İle Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri 5 ilde operasyon düzenledi.
KULÜP BAŞKANI DA GÖZALTINDA
Bu operasyonlarda Fetullah Gülen'in yeğenleri A.G ve R.G'nin aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, gözaltına alınan kişiler arasında Arsin Spor'un eski başkanı Y.K'nın da bulunduğu bilgisine ulaşıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.