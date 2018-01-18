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FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni adliyeye sevk edildi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Sakarya'ya getirilen Tavus Bin Keysan Gülen, adliyeye sevk edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in firari yeğeni Tavus Bin Keysan Gülen, adliyeye sevk edildi.
 
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince Ümraniye'de gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Yenikent Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Gülen, adliyeye çıkarıldı.
 
Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.
 
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Tavus Bin Keysan Gülen, Sakarya ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince, 6 Ocak'ta Ümraniye'de saklandığı evde yakalanmıştı.

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