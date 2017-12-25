FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeninden ByLock itirafı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik soruşturması kapsamında tutuklanan Selman Gülen'in ifadesi ortaya çıktı. FETÖ'ye mensup olmadığını, herhangi bir kurumda görev almadığını ileri süren teröristbaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selman Gülen'in "Bu örgüt içerisinde tanıdığım yoktur" demesi dikkat çekti.

BYLOCK'U KABUL ETTİ AMA KIVIRDI

Yenişafak'ın haberine göre; Yeğen Gülen ayrıca, 17 Aralık darbe girişiminden bu yana deşifre edilen ve örgüt içerisinde kullanılan "şakirt, himmet, ev abisi, ev ablası, istişare, kainat imamı" gibi kelimelerin ne anlama geldiğine ilişkin soruyu da "bilmiyorum" diye geçiştirdi. Şüpheli Selman Gülen, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını ifadesinde itiraf etti. Rusya'da para karşılığı çeviri yaptığı Adnan Öztürk isimli şahsın telefonuna ByLock'u yüklediğini ileri süren Gülen, "Ben çeviri yaparken bu şahıs telefonuma ByLock denen programı yüklemiş. Fark edince 'Nedir?' diye sordum. 'Çevirilerle ilgili buradan irtibat kuralım' dedi. Programda sadece bu şahıs ekliydi" diye kıvırmaya çalıştı.

PROGRAMDA AKTİFMİŞ

Sadece Adnan Öztürk isimli şahıs ile görüştüğünü ileri süren Gülen'in ByLock'ta aktif olduğu görüldü. "Selman812" kullanıcı adıyla kaydolduğu ByLock'ta, 397 mesaj aldığı, 266 mesaj gönderdiği, toplam 34 mail ile 7 kez arama trafiğinin olduğu belirlenen Gülen, buna ilişkin soru üzerine de "Adnan Öztürk dışında kimseyle yazışmadım" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Örgütün Rusya yapılanmasında yer aldığına dair tespitleri de reddeden Selman Gülen, Rusya'da eğitim amacıyla bulunduğunu öne sürdü.

BANK ASYA'YA 8 BİN TL PARA YATIRMIŞLAR

Soruşturma kapsamında şüpheli Gülen'in ve eşinin örgüte ait Bank Asya'da ortak hesaplarının bulunduğu belirlendi. Çiftin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Bank Asya'yı kurtarma çağrısının ardından söz konusu ortak hesaba 8 bin TL para yatırdıkları tespit edildi. İfadesinde talimatla para yatırmadığını öne süren Gülen, "Yurt dışında olduğumuz ve başka bankaları kullanamadığımız için bu bankayı tercih ettik" iddiasında bulundu